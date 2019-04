De l'oeil de Sauron aux blagues potaches : la 1re photo d'un trou noir fait bien rigoler Twitter

Un halo de lumière jaune orangé flou et biscornu sur un fond noir : au premier coup d’œil, c’est une image qui peut sembler anodine, pour ne pas dire ratée. Ce que nous voyons sur ce cliché est pourtant l’une des choses les plus fascinantes qu’il nous sera peut-être jamais donné de contempler. Pour la première fois dans l’Histoire, les Terriens ont en effet pu admirer le portrait d'un trou noir supermassif, nommé M87*. Une vraie image. Pas une simulation numérique ou une représentation d’artiste, mais un objet bien réel, situé dans la galaxie Messier 87, à environ 53 millions de kilomètres de notre planète.





De quoi donner le vertige et inspirer la twittosphère. Entre fascination, déception et blagues potaches, les twittos s'en sont donc donné à cœur joie autour des hashtags #blackhole et #Trounoir. Un grand nombre d'entre eux ont notamment fait un rapprochement insolite avec... "Le Seigneur des anneaux". En effet, beaucoup y ont vu une ressemblance avec l’œil de Sauron, l’entité maléfique qui convoite le fameux anneau unique, le "préciiieux". Florilège !