De méduse à robot biohybride : bienvenue dans l'ère de "l'animal augmenté"

Le concept "uplifting" -le terme anglosaxon consacré pour désigner l’"augmentation animale"- n’est pas nouveau. Mais il est de plus en plus en vogue, comme en témoignent les travaux d’une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford, aux Etats-Unis. En greffant de minuscules dispositifs électroniques à des méduses, ils sont parvenus à les faire nager trois fois plus vite. Afin d’"augmenter" les capacités de cet animal aquatique de la super-classe des scyphozoaires, ils ont utilisé l'aptitude à la contraction de la méduse Aurelia aurita, également connue sous le nom de méduse lune.

Lorsque cet animal aquatique se déplace sous l’eau, ses muscles se contractent, éjectant ainsi de l’eau qui fournit une force motrice. Or, pour déclencher ces contractions musculaires, cet animal gélatineux active l’un de ses huit stimulateurs cardiaques, campés dans la partie supérieure, qu’on appelle l’ombrelle. Les chercheurs de Stanford ont donc conçu un petit dispositif composé d’une puce électronique, d’une batterie et d’électrodes qui stimulent le muscle de l’animal. Puis ils l’ont intégré à la méduse, de sorte à générer chez elle plus de contractions musculaires, la faisant ainsi nager plus vite.