De plus en plus d'animaux vivent la nuit afin d'échapper à l’homme, selon une étude

Les animaux ont décidé de vivre... la nuit. Selon une étude américaine publiée par Science magazine ce jeudi, les mammifères ont modifié leur rythme de vie. Les chercheurs ont compilé les données GPS de 76 études réalisées auprès de 62 espèces de mammifères. Et il apparaît qu'ils sont actifs de plus en plus tard, comme au temps des dinosaures. La raison ? Les nuisances engendrées par l'activité humaine. Même lorsqu'ils ne sont pas la cible des chasseurs, les animaux sont dérangés dans leur habitat naturel.





"On avait déjà constaté que la chasse ou le braconnage avaient amené les animaux à modifier leurs comportements, détaille Simon Chamaillé-Jammes, chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS à Montpellier, auprès du Figaro. Mais l'étude montre que les mammifères qui vivent à proximité des villes, donc plus éloignés des zones de chasse, sont encore plus touchés !"