De plus en plus de satellites militaires dans l’espace : se dirige-t-on vers une "guerre des étoiles" ?

"Si nous perdons la guerre dans l’espace, nous perdrons la guerre tout court", résumait en octobre dernier le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Philippe Lavigne, devant les députés. L’espace, qu’un traité international de 1967 ambitionnait de démilitariser, l’est de moins en moins. Loin des projecteurs, de l’esprit d'auberge espagnole et de solidarité qui règne à bord de la Station spatiale internationale (ISS), une course pour la domination de la basse orbite terrestre s’est engagée. Depuis une dizaine d'années, comme le ciel, la terre et la mer, l'espace s'est transformé de fait un terrain de combat.





Le mois dernier, l'Inde est ainsi devenue le quatrième pays, après les Etats-Unis, la Russie (du temps de l’ex-Union soviétique) et la Chine, à abattre un satellite dans l’espace en tirant un missile ASAT (antisatellite) depuis le sol. Une manoeuvre qui a provoqué une mini-crise diplomatique avec Washington. "Les forces armées modernes dépendent très largement des satellites, d’où l’intérêt d’avoir la capacité de détruire ces derniers afin de gêner l’adversaire en lui retirant sa capacité à écouter et voir depuis l’espace", décrypte pour LCI Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).