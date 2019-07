De Spoutnik au 1er pas d'Armstrong sur la Lune : la conquête de l'espace, une bataille acharnée entre Etats-Unis et URSS

Le 4 octobre 1957, les Soviétiques réussissaient à mettre en orbite un satellite artificiel pour la toute première fois. À cette époque, Spoutnik n'était qu'une sphère de métal de la taille d'une roue de voiture. Équipé d’antennes, il ne servait qu'à transmettre la température et la pression par radio. Mais cette réussite était un camouflet pour les Américains. La course à l'espace venait alors commencer. Elle se terminera par une victoire américaine le 21 juillet 1969 avec la mission Apollo XI et les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune.