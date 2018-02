Décollage de la mégafusée : Elon Musk s'apprête à réaliser son pari fou

Très connu par son insatiable ambition, le rêve du milliardaire américain Elon Musk est plus que jamais proche de la réalité. Le décollage de sa fusée Falcon Heavy, "la plus puissante du monde", selon lui, est prévu ce mardi depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Elle a été conçue pour transporter un jour des hommes et des équipements vers la Lune et Mars. En cas de succès, ce sera une prouesse scientifique, mais aussi un sacré coup de communication pour le charismatique Elon Musk.



