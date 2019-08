Découverte : des récifs artificiels pour sauver les poissons

Les océans renferment trente mille espèces de poissons et de coraux. Des animaux, des organismes marins qu'il faut protéger. C'est le but des très nombreux récifs artificiels qui ont été immergés. En Europe, le plus grand de ces récifs sur-mesure se trouve au large de Marseille en mer Méditerranée. Un sanctuaire qui couvre deux cents hectares.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.