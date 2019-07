Les bébés oiseaux communiquent entre eux bien avant de sortir du nid selon les observations de deux chercheurs

A leur écho, les œufs se sont mis à "trembler" frénétiquement. Dans le même temps, ceux de l'autre groupe, qui avaient été placés à l'intérieur d’une boîte insonorisée, n'ont pas bougé d’un iota. "Les embryons de goélands modifient leur position – à l’intérieur de l’œuf - lorsqu'ils sont exposés à des cris d'alarme émis par des adultes, ce qui a pour effet de faire vibrer l'œuf", expliquent les scientifiques, dont les travaux sont parus dimanche 21 juillet dans la revue Nature, Ecology and Evolution.





Mais ce n’est pas tout. Et c’est là que leur découverte devient vraiment intéressante. Lorsque les embryons exposés aux cris d’alarme ont été réintroduits dans le nid, il semble que ces derniers aient transmis à leurs frères et sœurs l’information, à savoir qu’un prédateur rodait dans les parages. Or, comme l'expliquent les chercheurs dans le compte-rendu de leur étude, ce stimulus a pour effet de modifier leur comportement. "Les embryons du groupe ont présenté une éclosion plus tardive que les autres couvées, aussi bien les œufs qui avaient été exposés à des cris d'alarme que les autres", relèvent-ils.