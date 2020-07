Delta Aquarides Sud : une pluie d'étoiles filantes à ne pas rater cette nuit !

Il sera possible d’apercevoir jusqu'à 25 météores par heure, d'où cette sensation de pluie d'étoiles filantes dans le ciel. Si le phénomène est visible jusqu'à la mi-août, c'est dans la nuit du 29 au 30 juillet que l'essaim météoritique des Delta Aquarides Sud enregistrera son pic d'activité. L'observation est possible dès 21 heures, mais elles sont plus visibles juste avant le lever du soleil. La Nasa recommande de s’allonger et d’observer entre le zénith et l’horizon, soit à 45°, en direction de la constellation du Verseau.