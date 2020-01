Des bactéries comme ampoule, des meubles conçus à partir de champignons : et si la maison du futur devenait vivante ?

Et si les solutions étaient là, autour de nous, tout simplement ? C'est ce que laissent entendre les adeptes du biomimétisme, un champ de recherche qui consiste à s'inspirer de l'intelligence du vivant pour innover. Quand on voit que la nature est capable de produire des matériaux aussi solides que la coquille d’une huître ou le fil d’une toile d’araignée avec des matériaux biologiques et sans la moindre source d’énergie, pourquoi en effet ne pas s'inspirer de ce foisonnement de de mécanismes ingénieux pour créer les technologies du futur et, mieux encore, s'en servir pour protéger l'environnement ?

Dans l'un des laboratoires de l’Université du Colorado (Etats-Unis), une équipe de scientifiques a utilisé des micro-organismes pour transformer du sable et de la gélatine en un matériau de construction "vivant" capable, en théorie, de produire des copies de lui-même à l’infini. Pour cela, les chercheurs ont utilisé des cyanobactéries de la famille des Synechococcus. "Grâce à la photosynthèse, [ces micro-organismes] captent la lumière du Soleil et absorbent des nutriments et du dioxyde de carbone pour fabriquer du carbonate de calcium, constituant principal de la coquille des animaux marins et ingrédient de base du ciment", expliquent-ils.

"En quelques heures seulement, il est possible d'obtenir un matériau dont les propriétés mécaniques sont similaires au béton, ou plus exactement au mortier utilisé comme élément de liaison en maçonnerie", souligne le New York Times. Les briques formées grâce au métabolisme des cyanobactéries peuvent ainsi, partiellement du moins, s'auto-répliquer ! Il suffit en effet de scinder l'une d'elles et d'ajouter de la gélatine et du sable pour que la croissance bactérienne reprenne et produise deux nouvelles briques, celles-ci pouvant ensuite être divisées pour en former quatre, ces quatre pour en obtenir huit, etc.