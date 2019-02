Des chercheurs américains ont découvert un T.Rex... de poche

Baptisé Moros intrepidus, le tyrannosaure présenté jeudi dans Communications Biology vivait il y a environ 96 millions d'années là où se trouve maintenant l'Utah aux États-Unis. Selon les chercheurs, il avait 7 ans et quasiment atteint sa taille adulte. Mesurant 1m 20 et pesant 78 kg, il avait en gros la taille d'un petit cerf. Mais "Moros était rapide comme l'éclair et chassait probablement des proies plus petites que lui", explique Lindsay Zannou du Muséum de Sciences naturelles de Caroline du Nord, coauteure de l'étude.





"Grâce à une association de spécificités mortelles - une incroyable force de mâchoire, une vision stéréoscopique, un taux de croissance impressionnant et une taille colossale - les dinosaures tyrans ont régné sans conteste pendant 15 millions d'années, jusqu'à l'extinction du Crétacé, mais ça n'a pas toujours était le cas !", rappelle Lindsay Zanno.