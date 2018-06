Des chercheurs veulent ressusciter le mammouth laineux

Des généticiens veulent ramener à la vie un mammouth laineux, disparu il y a environ 4000 ans sur la surface de la Terre. Ils travaillent actuellement sur la création d'un embryon hybride de mammouth, croisé avec l'éléphant d'Asie. La créature, parfois surnommée "mammouphant", aurait en fait l’apparence d’un éléphant, mais avec des caractéristiques propres au mammouth laineux telles que de petites oreilles, de la graisse sous-cutanée, de longs poils hirsutes et un sang adapté aux basses températures. Si elle réussit, la réintroduction de cet animal préhistorique pourrait avoir de nombreux bénéfices pour notre planète.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.