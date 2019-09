Des empreintes de Néandertaliens découvertes sur une plage du Cotentin

Quand notre espèce, l’Homo Sapiens, débarque en Europe, le Néandertal est déjà là depuis longtemps. Non loin de la petite ville de Rozel, dans le Cotentin (Manche), sous des dunes nichées dans des falaises, 257 empreintes de pieds appartenant à ce cousin éloigné de l’Homme ont été découvertes par une équipe d'archéologues. Une trouvaille exceptionnelle : jamais autant de traces de pas de Néandertaliens n'avaient été retrouvées en une seule fois.





Vieilles d'environ 80.000 ans, elles témoignent de la vie du petit groupe de Néandertaliens qui occupait le site, alors éloigné de l'eau d'un ou deux kilomètres. Elles suggèrent que ce groupe comptait entre 10 et 13 individus. La très grande majorité des empreintes appartenaient à des enfants et des adolescents, mais il y avait également quelques adultes. L’un d’eux, très grand, mesurait 1m90, une taille estimée à partir de la longueur des pieds. Les Néandertaliens étaient vraisemblablement présents sur le site de l'automne au printemps, indique à l'AFP Jérémy Duveau, doctorant au Muséum national d'histoire naturelle et l'un des coauteurs de l'étude décrivant la découverte.