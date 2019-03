Des images incroyables d’avions supersoniques passant le mur du son en même temps

Ces recherches sont menées dans le cadre du projet expérimental X-59 Quiet SuperSonic Technology X-plane (dont le prototype est en photo ci-dessous). Les images et les données collectées par la Nasa doivent permettre d’en savoir davantage sur les ondes de choc supersoniques et leurs interactions. De quoi permettre à terme de réduire la consommation de carburant, les émissions polluantes ainsi que le bruit des appareils de demain. Plusieurs sociétés privées se sont déjà lancées dans la course au supersonique commercial.