Des scientifiques ont identifié la plus vieille couleur du monde

On sait désormais quelle est la plus vieille couleur au monde. CNN rapporte en effet que des chercheurs australiens ont découvert des anciens pigments rose datant d'il y a 1,1 milliard d'années dans des roches sous le désert du Sahara, dans le bassin de Taoudeni en Afrique de l'ouest. La docteure Nur Gueneli de l'université nationale d'Australie, qui a mené la recherche, explique que ces nuances de rose clair, que l'on retrouve dans le bubble gum, les flamants roses et la barbe à papa, ont 500 millions d'années supplémentaires que les plus vieux pigments répertoriés jusqu'à présent. Elles auraient pris forme au cœur des anciens océans. "Ces pigments de couleur rose vif sont des fossiles moléculaires de chlorophylle. Ils ont été produits par de vieux organismes photosynthétiques qui vivaient alors dans un vieil océan qui aujourd'hui n'existe plus", explique la chercheuse.