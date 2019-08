Des tardigrades sont-ils en train de coloniser la Lune ?

Créée en 2015, cette organisation à but non lucratif s’est donnée pour mission de disséminer dans l'espace des archives de connaissances humaines à destination des générations futures - un projet qui s'inspire largement du Cycle de Fondation, de l'écrivain de science-fiction d'Isaac Asimov. A l'intérieur de la capsule : quelque 25 millions de pages de la version anglaise de Wikipédia, des dessins d’enfants, des classiques de la littérature, des chansons et des images historiques, les souvenirs d’un rescapé de la Shoah, une Bible, mais aussi les secrets des tours de magie de David Copperfield, des échantillons d’ADN humain... et donc des tardigrades !





Avant le départ du vaisseau Beresheet, quelques milliers de spécimens déshydratés de cet animal microscopique avaient été distillés sur la bande adhésive utilisée pour fixer la capsule à l'atterrisseur. D’origine obscure et doté de facultés de survie inouïes, ce proche cousin des arthropodes, plus connu sous le nom d’"ourson d’eau" (à cause de ses griffes), intrigue depuis longtemps les scientifiques. De la taille d’un demi-millimètre, il a notamment la capacité de résister à des températures extrêmes (-200°C, +151°C), ainsi qu’aux hautes pressions et au vide quasi absolu, comme c’est le cas dans l’espace.