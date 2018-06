Des traces de vie sur la planète Mars ?

Sur Mars, une planète hostile où il peut faire -140 degrés, le robot Curioisity vient de détecter du méthane et c'est précisément ce que les scientifiques espéraient trouver. Cette découverte a été rendue possible grâce à une technique tricolore. Et si c'était la preuve que la vie a bien existé sur Mars ? Les recherches continuent.



