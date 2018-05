Des vaisseaux-astéroïdes bientôt dans l’espace ?

Selon eux, installer un vaisseau dans un astéroïde - préalablement creusé - permettrait de se passer de carburant et d’un système de propulsion, note le site fredzone. Pour autant, les chercheurs ont encore du pain sur la planche. Ils doivent notamment concevoir un système autosuffisant permettant à l’équipage de survivre sans ravitaillement pendant les missions spatiales (production d’oxygène, d’eau et de denrées alimentaires). "Nous avons besoin d’une technologie spatiale évolutive et autonome capable de traverser les nombreuses décennies que nécessiterait un voyage de notre système solaire vers un autre", explique l’étudiant Angelo Vermeulen, chef du groupe de recherche baptisé DSTART.





Lequel devrait présenter son premier concept de vaisseau-astéroïde à Rome entre le 16 et le 18 mai prochains.