Deux scientifiques font le buzz en cachant le visage de Trump dans un dessin... d'excréments de babouin

On ne rigole pas avec la science. Enfin... pas trop, mais un peu quand même. L'immense majorité des publications scientifiques s’attachent à détailler des expériences et relater de manière académique des découvertes, avec le style pompeux qui leur est propre. Pourtant, certains chercheurs essayent régulièrement de glisser dans leurs articles des blagues, jeux de mots et autres références. Et parfois même de manière subversive, comme le rapporte, mardi 18 décembre, un article de nos confrères de l’édition française de Slate.





Le magazine en ligne relate en effet comment deux chercheurs américains ont publié, en janvier dernier, dans la revue Scientific Reports, un article très sérieux au sujet d'une "nouvelle technique permettant de faciliter le séquençage génétique d’animaux à partir de leurs excréments". Comme l’explique Slate, leurs recherches portaient sur une méthode innovante qui permet d’isoler l’ADN de l’animal de celui des autres organismes contenus dans la matière fécale, en particulier les bactéries.