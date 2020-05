EN DIRECT - Suivez les derniers détails avant le lancement du premier vol habité par SpaceX

L'INCONNUE DE LA METEO





La météo peut contrecarrer les plans de la Nasa et de SpaceX : pluie et orages ont arrosé le centre spatial Kennedy tôt mercredi, et le Centre national des ouragans a annoncé la formation d'une tempête tropicale au large de la Caroline du Sud, plus au nord, ce qui pourrait représenter un risque pour les astronautes en cas d'amerrissage d'urgence dans l'Atlantique après le décollage...