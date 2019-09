Dites bonjour à Kamuysaurus japonicus, un nouveau dinosaure à bec de canard découvert au Japon

JURASSIC PARK - Il y a environ 72 millions d'années, ce dinosaure à bec de canard peuplait les rivages de ce qui est aujourd'hui l'archipel nippon. C'est la huitième nouvelle espèce découverte dans cette région du monde.

Et un de plus au panthéon des dinosaures. Des paléontologues japonais ont identifié une nouvelle espèce de dinosaure en reconstituant un squelette presque entier d'une longueur de huit mètres, le plus grand jamais trouvé dans l'archipel nippon. Après avoir analysé des centaines d'os vieux de 72 millions d'années, l'équipe menée par l'université de Hokkaido a conclu que ce squelette appartenait à une nouvelle espèce de la famille des hadrosauridés, dits "dinosaures à bec de canard", un herbivore de la fin de la période géologique du Crétacé.

Une partie de sa queue avait été trouvée en 2013, puis des fouilles ultérieures avaient fait émerger l'ensemble du squelette. L'équipe lui a choisi le nom scientifique de "Kamuysaurus japonicus", qui signifie "dieu dragon japonais" en langue Aïnous, un peuple autochtone de l’île d’Hokkaïdo, où les restes fossilisés de l’animal ont été découverts. Les auteurs estiment qu'il s'agissait d'un adulte âgé de neuf ans, qui aurait pesé 4 ou 5,3 tonnes selon qu'il marchait sur deux ou quatre pattes.