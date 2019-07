Dites bonjour à Lori, un nouveau dinosaure à plumes découvert en Amérique du Nord

Il y a environ 150 millions d’années, dans les grandes plaines de l’Ouest américain, dans ce qui est aujourd'hui le Wyoming, vivait un petit dinosaure ailé et carnivore, pas plus grand qu’un poulet. L'Hesperornithoides miessleri était doté d’une griffe en forme de crochet sur chaque patte et d'une longue queue, comme le montre ci-dessus l'illustration de l'artiste Gabriel Ugueto. Il peuplait la Terre à la période du Jurassique supérieur.





A ce jour, il s'agit du plus ancien parent connu du vélociraptor en Amérique du Nord. C’est aussi le plus petit animal préhistorique mis au jour dans cet État de l’Ouest des États-Unis, davantage connu pour ses fossiles de colosses herbivores, du type brachiosaure, diplodocus ou stégosaure.