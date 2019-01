Dites merci à Hubble ! Voici la vue la plus lointaine de l'Univers

Jamais l’Homme n’avait vu si loin (et si tôt) dans l’Univers. Le télescope spatial Hubble, lancé le 24 avril 1990 à bord de la navette Discovery, a révolutionné l’astronomie. Depuis bientôt 29 ans, ce "paparrozo" du cosmos, téléguidé depuis la Terre, scrute la sphère céleste et fournit des images qui ont permis de faire grandement évoluer nos connaissances. A l’instar de ce nouveau cliché, que l'on présente comme étant "l’image la plus profonde de l’Univers depuis l’espace", paru jeudi 24 janvier dans la revue Astronomy & Astrophysics.





Elle est l'oeuvre d’une équipe de scientifiques dirigée par Alejandro Borlaff, de l’Institut d'astrophysique des Canaries (IAC). Les chercheurs ont utilisé des techniques de traitement de l’image pour "éclaircir" les zones obscures d'une photo issue du projet Hubble Ultra Deep Field de l'appareil (soit le champ ultraprofond de Hubble, en français), dont la version originelle date de 2004. Cette vue plus profonde met en évidence des zones distantes de l’espace auparavant invisibles, y compris dans la dernière version publiée en 2012 par l'équipe d'Hubble et considérée jusqu'ici comme étant l'image la plus lointaine du cosmos.