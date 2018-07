Douze nouvelles lunes découvertes autour de Jupiter

Douze nouvelles lunes ont été découvertes autour de Jupiter. L'une d'elles mesure un peu moins d'un kilomètre de diamètre seulement, ce qui en fait "probablement" le plus petit satellite de Jupiter. Son orbite est par ailleurs "différente de celle de toutes les autres lunes jupitériennes connues", a souligné le chercheur Scott Sheppard, de la Carnegie Institution for Science qui la qualifie de "boule étrange".





Il faut environ un an et demi à cette "boule étrange" pour faire le tour de Jupiter, dont l'orbite inclinée croise celles d'une nuée d'autres lunes se déplaçant dans le sens inverse de la rotation de Jupiter. "C'est une situation instable", a commenté Scott Sheppard. "Les collisions frontales peuvent rapidement disloquer les satellites et les réduire à la poussière". La "boule étrange", comme deux des lunes récemment découvertes, tourne dans le même sens que Jupiter.