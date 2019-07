A quelle radioactivité sommes-nous confrontés au quotidien ?

Pourtant, dans l'imaginaire collectif, la radioactivité est source d'inquiétudes. Pourquoi avons-nous tant peur ? "La grande révélation ça a été la bombe atomique sur Hiroshima et Nagazaki en 1945. L'Humanité a alors commencé à parler de l'atome et des radiations, assure Yves Sacquin. Au Japon, les catastrophes se sont exorcisées dans des mythes comme Godzilla et c'est directement issu du gigantisme de la bombe".





Car avant la Seconde Guerre mondiale, rappelle le physicien, les radiations étaient plutôt jugées positivement : "On faisait des crèmes radioactives car on pensait que c'était bénéfique pour la santé !" Des savons, des vêtements en laine, du chocolat et même un soda "atomique" étaient commercialisés dans les années 1940. De nombreuses publicités faisaient alors la promotion du radium et les produits radioactifs avaient la cote. Impensable aujourd'hui...