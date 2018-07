Pourquoi la Lune devient-elle rouge lors d'une éclipse ?

Comme le montre cette animation, plus la Lune s'approche du centre du "cône d'ombre" formé par la Terre, plus elle devient rouge, car c'est le centre de ce cône d'ombre qui est éclairé par la lumière la plus rouge (celle qui a traversé le plus d'atmosphère terrestre). C'est pour la même raison que le soleil couchant est de plus en plus rouge à mesure qu'il s'approche de l'horizon.