EN DIRECT - La "Lune rousse", c'est ce soir : suivez avec nous la plus longue éclipse lunaire du XXIe siècle

Le phénomène complet (pénombre comprise, imperceptible à l'œil nu) va débuter à 19h14, heure de Paris, et s'achever à 1h28. Le spectacle commencera à 20h24, la Lune donnant l'impression d'être peu à peu grignotée par l'ombre. Mais le moment le plus intéressant et forcément le plus attendu, lorsque la Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, débutera, lui, à 21h30 et prendra fin à 23h13. Cette phase dite de "totalité" durera donc pas moins de 103 minutes.