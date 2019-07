Eclipse partielle de Lune ce mardi 16 juillet 2019 : quand et comment bien l'observer ?

Visible depuis une grande partie du monde (Europe, Afrique, Amérique du Sud et une partie de l'Asie), le phénomène débutera à 20h44 (heure de Paris) le 16 juillet et prendra fin en France métropolitaine à 2h18 le lendemain matin. Le maximum de cette éclipse partielle se produira à 23h31 précisément : le disque lunaire sera alors rogné de 65 % de sa surface et la partie qui restera visible devrait apparaître couverte d’un faible voile, peut-être légèrement cuivré.





"Aux Antilles, l'éclipse ne sera visible qu'en toute fin de phénomène, au lever de la Lune. La Réunion et les autres îles de l'Océan Indien sont en revanche idéalement placées pour en observer l'intégralité. En Nouvelle-Calédonie, une partie de l'occultation sera visible juste avant le coucher de Lune. En revanche, en Amérique du Nord comme en Polynésie, il n'y aura pas d'éclipse", détaille le site du magazine Sciences et Avenir.