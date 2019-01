Éclipse totale de Lune du 21 janvier : nos conseils pour immortaliser ce ballet céleste avec votre smartphone

Une éclipse totale de Lune va se produire dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 janvier. Les passionnés d’astronomie pourront admirer ce spectacle fascinant, durant lequel le Soleil, la Lune et notre planète seront parfaitement alignés dans le même axe. L’ombre de la Terre se projettera alors sur notre satellite. Et quand celle-ci s’avancera, la Lune prendra peu à peu une teinte rougeâtre. LCI vous dit comment immortaliser cette éclipse totale de Lune, la dernière en France métropolitaine avant 2029.





Le phénomène sera visible partout dans l'Hexagone entre 3h36 et 8h48, heure de Paris. Mais c’est à 4h34, précisément, que la zone d’ombre va commencer à grignoter progressivement toute la surface lunaire, jusqu’à l’éteindre complètement. L'éclipse sera totale entre 5h41 et 6h43, pendant 62 minutes au total. Pour observer cette partie de cache-cache, il faudra regarder en direction de l'Est.