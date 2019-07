Eclipse totale de soleil au-dessus du Chili : plus de deux minutes de nuit en plein jour

Dans la capitale, Santiago du Chili, où l'éclipse était visible à 92%, les habitants se sont également massés sur les toits des immeubles, dans les parcs et sur les places pour admirer le spectacle.





"Le Chili est la capitale du monde en matière d'astronomie. Nous sommes les yeux et les sens de l'humanité pour pouvoir regarder, observer et étudier les étoiles et l'Univers", s'était félicité peu avant le président chilien Sebastian Pinera, lors d'une visite de l'observatoire de La Silla, exploité par l'Organisation européenne pour des observations astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO).





Le nord du Chili, connu pour ses cieux limpides et son climat sec, accueille différents observatoires, comme le Paranal, qui abrite le plus puissant télescope optique de la planète, ou le radio télescope Alma. Dès l'année prochaine, avec notamment l'inauguration du télescope géant de Magellan (GMT) et du très grand télescope européen (E-ELT), le Chili devrait concentrer 75% des observations astronomiques mondiales.





Une autre éclipse totale du soleil pourra être observée dans le sud du Chili le 14 décembre 2020.