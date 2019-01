Super-Lune de sang du 21 janvier : que serait la Terre sans son satellite naturel ?

Reste que, depuis cette rencontre, les deux astres entretiennent une relation des plus intimes. La plus évidente est d'ordre gravitationnelle et son effet le plus connu tient dans le phénomène des marées. "Pour le dire simplement, les océans sont comme aspirés en direction de la Lune et du Soleil", explique Jean Souchay. On le sait un peu moins, les marées ne concernent pas uniquement les grosses masses d’eau mais aussi la croûte terrestre. "La terre se soulève de quelques dizaines de centimètres, mais on ne s’en rend pas compte, car tout se soulève en même temps", ajoute l’astronome.





L'absence de phénomènes de marées lunaires auraient des conséquences considérables, notamment sur la faune et la flore marine, "tout en stoppant le ralentissement de la rotation de la Terre qui est aujourd'hui (en moyenne) de 1,3 milliseconde par siècle", reprend Jean Souchay. "Sans la Lune, poursuit l'astronome, notre planète tournerait beaucoup plus vite et les journées ne feraient plus vingt-quatre heures, mais dix-neuf ! En extrapolant, on peut en déduire qu’au tout début de son existence, une journée sur Terre durait 14 ou 15 heures."