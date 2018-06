Ecosse : y a-t-il vraiment un monstre dans le Loch Ness ? Un scientifique néo-zélandais tente de percer le mystère

Neil Gemmell a fait le voyage depuis l'université d'Otago à Dunedin en Nouvelle-Zélande : plus de 30 h de vol avec deux escales pour tenter de percer le mystère entourant l'existence du monstre du Loch Ness, un lac des Highlands en Écosse. L'objectif de ce scientifique est avant tout d'analyser la biodiversité du lac grâce aux techniques dites d'ADN environnemental, qui consiste à séquencer un échantillon d'eau. "Plus de 1.000 personnes affirment avoir vu un monstre. Peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dessous", a-t-il dit à l'AFP.





Un habitant du cru, Adrian Shine, estime que les recherches de Neil Gemmel pourraient contribuer à son propre projet, le Loch Ness Project, prolongement des recherches d'explorateurs comme l'Américain Dan Taylor qui, à la fin des années 1960, a sondé les eaux du lac à bord de son sous-marin jaune inspiré de la chanson des Beatles. "Je suis sûr que nous trouverons certaines espèces qui n'ont probablement jamais été décrites. Ce seront plus probablement des bactéries", estime-t-il. "Si on découvre autre chose, et je dis bien si, alors on aura une bonne idée de quelle sorte de créature ou animal on a affaire".