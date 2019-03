Égypte : retour sur la découverte de la tombe de Toutânkhamon

Toutânkhamon est la star internationale des pharaons. Cependant, il a failli rester aux oubliettes de l'histoire sans la journée particulière de 1922. À cette époque, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe ont fait la découverte d'une tombe inviolée depuis plus de 3 000 ans dans la vallée des rois. C'est celle du jeune pharaon. Plus de détails en images.



