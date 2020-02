Elle arrive en fin de vie : comment observer l'étoile géante Bételgeuse à l’œil nu

Même les étoiles ne sont pas immortelles. Bételgeuse, l’une des plus brillantes de la Voie lactée, met en ébullition le petit monde de l’astronomie depuis quelques semaines. Assister en direct à la mort d’une étoile, un événement qui n’arrive qu’une fois tous les 500 ans, est le rêve de tout astrophysicien. Et Bételgeuse, âgée de dix millions d'années, semble bel et bien à l’agonie. Sa luminosité a diminué en effet de manière drastique, "de l’ordre de 70%" depuis la mi-novembre.

Du fait qu'elle soit très brillante et grâce à sa teinte rougeâtre, il est malgré tout possible de la repérer à l'œil nu depuis la Terre. Pour la distinguer dans le ciel, il suffit de localiser la constellation d'Orion. Celle-ci se différencie assez facilement des autres par sa forme de sablier. "Ce sablier correspond à la partie centrale et la plus visible", rappelle à LCI Anthony Salsi, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d'Azur. "Cette région contient quatre étoiles à ses extrémités et trois autres au centre, qui forme ce que nous appelons la ceinture d'Orion. Et, quand on regarde depuis la Terre, Bételgeuse se trouve précisément à l'extrémité nord-ouest du sablier."*