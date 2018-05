Elle décolle samedi pour Mars : mais à quoi va servir la sonde InSight ?

Etudier la façon dont les ondes sismiques se déplacent à travers la croûte, le manteau et le noyau de la planète rouge pourrait les aider à en apprendre davantage sur la constitution des différentes couches et sur leur épaisseur. Sur Terre, ces évolutions ont été masquées par des milliards d'années de séismes et de mouvements de roches en fusion dans le manteau, a expliqué le scientifique. Mais Mars, quatrième planète à partir du Soleil qui est plus petite et moins active géologiquement que la planète bleue, pourrait receler quelques indices en la matière.