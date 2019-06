Elle est grande comme cinq fois la Corse : d'où provient la masse de métal détectée sous la face cachée de la Lune ?

Elle est énorme, et pourtant personne ne l’avait repérée jusqu’alors. Une gigantesque masse de métaux, d’une taille équivalente à cinq fois la superficie de la Corse, a récemment été découverte dans le sous-sol de la Lune, sur la partie invisible du satellite de la Terre. La trouvaille aurait pu alimenter les fantasmes – et si c’était un vaisseau extraterrestre ? – mais les scientifiques de l’Université de Baylor (Etats-Unis) ont d’ores et déjà une théorie, et même deux, pour tenter d'expliquer l'origine de cette "anomalie" géologique.





Selon eux, cet amas métallique, niché à 180 kilomètres de profondeur, pourrait provenir du ou des astéroïdes à l’origine de la formation du bassin pôle Sud-Aitken, le plus grand cratère d’impact connu du Système solaire (2.500 kilomètres de diamètre et 13 kilomètres de profondeur). En s'écrasant, son noyau métallique se serait dispersé dans le manteau lunaire, la couche entre la croûte et le noyau. L'événement cataclysmique dont il est question aurait eu lieu il y a environ 4 milliards d’années, au moment de la dernière phase de la solidification du magma lunaire.