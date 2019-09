Elle était probablement habitable à l'époque : voici à quoi devait ressembler Vénus il y a 700 millions d'années

COSMOS - Selon une étude théorique menée par la Nasa, la deuxième planète du Système solaire aurait pu être la première à héberger la vie. Mais un événement spectaculaire, survenu il y a 700 millions d'années, a changé son destin.

Pour un monde baptisé d’après le nom de la déesse de l’amour et de la beauté (dans la mythologie romaine), Vénus n’a en vérité rien d’attirant pour un être humain. Et c’est peu de le dire. A sa surface, la pression est 90 fois plus forte que sur Terre, de quoi transformer un éventuel astronaute en bouillie. Sans parler de la météo. Sur cet astre, il fait plus de 450 degrés Celsius. De quoi faire fondre le plomb et le zinc. Même les sondes spatiales, conçues pour résister à ces conditions extrêmes, n’ont pas tenu plus de deux heures, une fois sur place.

Cependant, selon de récentes découvertes menées par un planétologue de la Nasa, ces conditions inhospitalières ne seraient apparues qu'il y a 700 millions d'années, à la suite d’un événement mystérieux. Avant cette date, notre voisine aurait eu "un océan", ainsi que "des températures de surface compatibles avec la vie" (entre 20 et 40 degrés Celsius) pendant "au moins trois milliards d'années", explique Michael Way, de l'Institut Goddard d'études spatiales de la Nasa à New York (Goddard institute for space studies). Il s'appuie sur des simulations informatiques reproduisant les conditions climatiques de l'astre au cours de son histoire.