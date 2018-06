VIDÉO - "Elle nous manquera profondément" : Koko, la gorille qui parlait le langage des signes, est décédée à 46 ans

C’est la Gorilla Foundation, qui suivait l’animal, qui a appris la triste nouvelle : Koko, une gorille élevée en captivité, est morte ce mercredi à 46 ans en Californie. Ce singe était devenu mondialement célèbre pour sa maîtrise du langage des signes.





La primate, qui était née le 4 juillet 1971 au zoo de San Francisco, est morte "dans son sommeil", a précisé la fondation dans un communiqué. "La capacité de Koko pour le langage et son empathie a ouvert l'esprit et le coeur de millions de personnes", a souligné l'organisation, la qualifiant d'"icône de la communication inter-espèces". "Elle était très aimée et nous manquera profondément".