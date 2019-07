EN DIRECT - 50 ans de l'Homme sur la Lune : revivez comme si vous y étiez l'alunissage du 21 juillet 1969

OÙ EST APOLLO XI ?





Il y a cinquante ans, à cet instant précis, les trois membres d'équipage Apollo XI survolaient la face cachée du satellite de la Terre. A l'issue de ce tour de Lune, à 20h12 (heure de Paris), le module lunaire Eagle s'est alors décroché de Columbia, le vaisseau qui a ensuite permis à l'équipage de rentrer sur Terre. A 22h17, Armstrong et Aldrin se posaient dans la Mer de la Tranquillité. Mais ce n'est que six heures plus tard, le 21 juillet à 3h56, que l'Homme posa pour la première fois le pied sur le sol lunaire.





Pour suivre en direct, cinquante ans après, l'épopée lunaire d'Apollo XI, rendez-vous sur ApolloInRealTime.org. A partir d'images d'archives et d'enregistrements audio, le site vous permet d'embarquer à bord du vaisseau spatial et d'assister à l'aventure d'Armstrong, Aldrin et Collins, comme si vous y étiez. En anglais, évidemment.