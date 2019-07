EN DIRECT - Il y a 50 ans, l'Homme marchait sur la Lune : suivez avec nous ce week-end de commémorations

APOLLO XI, 50 ANS APRÈS - L'Humanité célèbre ce week-end le cinquantenaire de l'alunissage historique de la mission Apollo XI et les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. LCI vous propose de vivre les festivités prévues et de revenir, grâce à nos articles, sur l'incroyable exploit, à la fois technologique et humain, de ces pionniers de la Nasa.