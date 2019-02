En direct du cratère de Gale : Curiosity vient de résoudre un nouveau mystère martien

Par le biais de ces mesures "gravimétriques", les chercheurs ont pu calculer la densité des roches situées sous les roues de Curiosity, de l'ordre environ 1.680 kg par mètre cube. C'est relativement faible, expliquent-ils, ce qui signifie que ces roches sont assez poreuses. Ils ont constaté, en effet, que les champs gravitationnels s’affaiblissent à mesure que l’altitude augmente. Selon eux, le mont Sharp s’est donc probablement formé à travers l’accumulation de dépôt de sable et de sédiments, sous l’effet des violentes bourrasques qui balayent la surface de l’astre.





La plus célèbre des montagnes martiennes se serait au total formée sur une période s'étalant sur plus de deux milliards d'années, à la suite de processus impliquant l'action durable de grandes quantités d'eau liquide. Lors de précédentes observations, le robot d'exploration de la Nasa avait déjà démontré que le cratère Gale hébergeait jadis un lac souterrain et que la région était probablement habitable, il y a quelque 3,5 milliards d'années, avec des conditions comparables à celles de la Terre en formation, où la vie a évolué à cette période.