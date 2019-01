Le ballet céleste qui va se dérouler dans le ciel cette nuit s’annonce superbe. Pendant 5 heures – de 3h36 à 8h48, heure de Paris -, la Lune va en effet s’éclipser derrière le Soleil et la Terre. Cette éclipse sera même totale entre 5h41 et 6h43, soit pendant 62 minutes. "Si des éclipses lunaires ont lieu chaque année, les éclipses totales sont beaucoup plus rares", rappelle à LCI Pascal Descamps, astronome de l'Observatoire de Paris, au sein de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).





Que vous soyez un astronome couche-tard ou lève-tôt, il vous faudra donc être sur le pont en pleine nuit pour assister au phénomène, pendant lequel notre satellite naturel va devenir rouge petit à petit. Le spectacle sera visible partout dans l’Hexagone. Les habitants des Antilles bénéficieront pour leur part du meilleur emplacement (soit à partir de 22h36 chez eux, ndlr). "La Lune y sera au zénith, c’est-à-dire juste au-dessus de leurs têtes. Ils auront donc le privilège de pouvoir assister à la totalité de l’éclipse", explique Pascal Descamps.