EN DIRECT - "Internet spatial" : suivez le lancement des 1ers satellites chargés de fournir Internet depuis l'espace

Les six engins de 150 kg chacun devaient être placés dans la foulée en orbite à 1.000 kilomètres au-dessus du plancher des vaches. Le premier jalon d’un projet ambitieux visant à donner accès à Internet depuis l’espace à des milliards de personnes vivant dans les régions les plus reculées ou les plus pauvres du monde. Selon une récente étude des Nations Unies, pas moins de 4, 1 milliards de personnes n’ont pas encore accès au Web. Pour remédier à ce problème et de fait mettre fin aux "zones blanches" en proposant une connexion à un prix abordable, OneWeb prévoit donc de déployer une constellation de 648 satellites d’ici 2021.