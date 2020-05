EN DIRECT - SpaceX : les astronautes prennent place dans la capsule, suivez le lancement sur LCI dès 20h45

OÙ SUIVRE LE LANCEMENT ?





Le lancement sera retransmis en direct sur LCI à partir de 22H30, via le canal 26 de votre téléviseur ou depuis le site LCI.FR





Ce sera également possible via la chaîne YouTube de la Nasa, à partir de 18h15 (heure de Paris) et sur le site de l'entreprise SpaceX, vous pourrez également suivre au plus près les moments qui vont précéder cet événement.