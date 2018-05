Enquête sur les récifs artificiels en Méditerranée

Au large de Monaco, six récifs artificiels, fabriqués en Hollande à l'aide d'une imprimante 3D, ont été délicatement immergés dans la réserve naturelle du Larvotto. En effet, la complexité du milieu naturel a été reproduite et les habitats ont été adaptés aux poissons et aux micro-organismes. Ils ont comme objectif de faciliter la restauration des écosystèmes.



