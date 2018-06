"Renouveler la forêt française" : un appel à projets pour "planter un million d'arbres"

Les forêts forment "le premier puits de carbone terrestre et le principal foyer de biodiversité du pays". Or depuis 1990, "on plante 2 fois moins d'arbres en forêt", déplore Reforest'Action. Pour y remédier, l’ONG a une petite idée en tête : planter un millions d’arbres en France à l'automne-hiver 2018-2019. "Une fois planté, ce million d’arbres a vocation à contribuer au développement économique de la filière forêt - bois et à servir l’intérêt général grâce notamment au développement de la biodiversité", détaille Stéphane Hallaire, président de Reforest’Action cité par Linfodurable.





Cette initiative a été dévoilée à Nantes l’occasion de la 15e édition du Carrefour international du bois. L’ONG doit à présent réussir à attirer les donateurs. Jeudi, plusieurs acteurs de la filière (Fransylvia, France Bois Forêt, Green West, Ecotree, Néosylva, Reforest'action et Plantons pour l'avenir) ont signé un appel global visant à "renouveler la forêt française".