Admirez cette image éblouissante de l'ISS passant devant le Soleil

Devant cette image éblouissante de la Station spatiale internationale (ISS) en transit devant le Soleil, c’est toute la beauté du cosmos qui nous saute immédiatement aux yeux. En service depuis la fin des années 1990, l’ISS est de loin le plus gros engin spatial jamais construit par l’Homme et reste aujourd'hui encore l’un des vaisseaux les plus sophistiqués mis en orbite par l’espèce humaine. De la taille d’un terrain de football, le laboratoire spatial apparaît, de fait, ridiculement petit face à la vaste étendue incandescente de notre étoile, située à 150 millions de kilomètres de la Terre.





Le cliché en question a été capturé en plein jour à Edmonds, dans l'État de Washington (Etats-Unis), par la photographe américaine Rainee Colacurcio, en utilisant un filtre "H alpha", destiné à l’observation du Soleil. Cette technique permet de révéler le véritable visage du Soleil, ce qu’on appelle la photosphère, une couche de gaz qui constitue la surface visible de l’astre solaire. D’où la texture étrangement uniforme du fond ardent. Le cliché a été mis en ligne lundi 15 juillet 2019 par la Nasa sur le site Astronomy Picture of the Day.