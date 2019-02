La super-Lune vu depuis Twitter : les plus belles photos à travers le monde

De nombreux internautes à travers le monde ont tourné leurs yeux vers le ciel, dans la nuit de mardi à mercredi. Là, dans le bleu du ciel, la Lune était imposante. En fonction de la période de l'année, elle est plus ou moins proche de la Terre. Résultat, la taille visible depuis notre planète varie d'un mois à l'autre.





Et ce mardi soir, l'astre était bien visible dans le ciel. Sur Twitter et Instagram, les internautes ont rivalisé d'ingéniosité ou d'humour pour publier leurs plus beaux clichés de la nuit. Comme cet utilisateur de Twitter qui, à défaut d'avoir une bonne qualité d'image, a décidé de filmer la Lune. Des images en accéléré qui mettent en évidence la rotation de la Terre.