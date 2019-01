Pourquoi nous voyons toujours la même face de la Lune

En 2015, les scientifiques de la Nasa ont mis en ligne une vidéo reconstituant un mois lunaire complet, à partir d’images prises par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), mise en orbite six ans plus tôt. La séquence offre une vue inédite de l’ensemble de la face de la Lune invisible depuis la Terre. Les données collectées grâce aux instruments de bord de la sonde LRO avaient permis d'en savoir davantage sur la topographie de la face cachée de la Lune, mais rien sur la composition du sol. Et c'est justement l'une des missions de Chang'e-4 et du petit robot d'exploration qui l'accompagne.