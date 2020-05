La Chine ambitionne de lancer une sonde vers Mars cet été

Après les sondes lunaires en 2013 et 2019, le vaisseau spatial en mai, la sonde sur Mars en juillet. La Chine ne perd pas de temps et continue d'avancer son projet spatial. L'Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), équivalent chinois de la NASA, a confirmé que le projet était dans les temps : "Notre objectif était d'envoyer la sonde vers Mars courant 2020. [...] Ce grand projet avance comme prévu et nous visons un lancement en juillet". La mission Tianwen, littéralement "questions aux ciel", doit à terme mettre en orbite un appareil avec plusieurs instruments de mesure et déposer un petit robot à la surface martienne pour y effectuer différents prélèvements et analyses. Un objectif qui ne pourra être atteint qu'après un voyage de sept mois nécessaire pour parcourir les 55.000 kilomètres environ séparant la Terre de la planète rouge.